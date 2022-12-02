Для компьютерных игр введут возрастную маркировку

В России начинают реализовывать планы по регулированию игрового контента. Так, правительство разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр, сообщает Коммерсант.ру.

К концу года данная инициатива войдет в проект «Нормативное регулирование» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Правда, в действие уже вступили требования по возрастной маркировке контента, но видеоигры попадают под них пока лишь частично.

Эксперты сообщают о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной европейской рейтинговой системе компьютерных игр, которая применяется с 2003 года в 39 странах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации. // Фото: freepik.