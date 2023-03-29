Девушка-подросток пропала под Петрозаводском

16-летняя девушка пропала под Петрозаводском. Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» сегодня распространили объявление о пропавшей жительнице Шуйского сельского поселения Елизавете Романовне Серебряковой. Местонахождение несовершеннолетней не известно с 28 марта.

С собой у пропавшей была черная сумка, девушка была одета в черную куртку, бежевое платье, черные кроссовки. Также поисковики сообщили приметы пропавшей: рост 155 см, нормальное телосложение, темно-русы волосы, карие глаза.

Всех, кто видел Елизавету Серебрякову, просят связаться с поисковиками по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.