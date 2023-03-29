Убившего женщину в Петрозаводске 22 года назад нашли и будут судить

Убийцу петрозаводчанки нашли спустя 22 года и будут судить. Женщина погибла еще в 1999 году, но дело считали «глухим». Не так давно злодея удалось вычислить, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Трагедия произошла в квартире одного из домов в Петрозаводске. Обвиняемый познакомился со своей жертвой незадолго до этого. Будучи пьяным, он нанес ей ножевые ранения, от которых та погибла.

Тело мужчина вынес и спрятал на улице, там его нашли сотрудники правоохранительных органов. Фигурант сразу попал в поле зрения следователей, но вины не признавал.

Очевидцев его преступления не нашли, необходимых доказательств не хватало. Поэтому весной 2000 года уголовное дело приостановили.

Недавно становили и допросили всех участников тех событий. Назначили молекулярно-генетическую экспертизу по сохранившимся вещественным доказательствам.

Она подтвердила причастность мужчины к убийству. На допросе у следователя он признался и показал, как совершил преступление. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: СУ СКР по региону