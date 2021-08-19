Депутаты совершили рабочую поездку по Кемскому району

Председатель Законодательного Собрания сегодня совместно с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Пивненко совершает рабочую поездку по Кемскому району.



В частности, парламентарии посетили площадку, на которой планировалось строить жилье по программе расселения аварийного жилья. Как сообщил Глава районной администрации Дмитрий Петров, из-за плохого качества воды проект не смог пройти госэкспертизу, без нее невозможно начать работы и получить бюджетное финансирование.





Спикер парламента Элиссан Шандалович отметил, что при формировании бюджета Законодательное Собрание республики совместно с Правительством Карелии ежегодно предусматривает средства на создание инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Проблему за короткий срок, к сожалению, решить невозможно. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщил журналистам в Рабочеостровске спикер парламента Элиссан Шандалович, один из возможных путей решений - передача части полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального на региональный уровень, как это сделано с теплоснабжением. Данная тема рассматривалась в феврале в парламенте Карелии на совместном заседании Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению и Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.





Законодательное Собрание вернется к вопросу исполнения полномочий по водоснабжению и водоотведению. Он актуален не только для Кемского, но и других районов Карелии. Безусловно, решение проблемы требует совместных усилий органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, объединения кадровых и финансовых ресурсов,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.