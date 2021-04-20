Дебош во мраке: почему Карелия возглавила рейтинг коммунальной разрухи

Текст: Георгий Чентермиров

Карелия заняла последнюю строчку в рейтинге регионов России по качеству жилья и коммунальной инфраструктуры. Рейтинг рассчитала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основании данных, опубликованных Росстатом в 2020 году. Статистическое ведомство раз в два года проводит комплексное наблюдение условий жизни населения, выборка охватывает 60 тысяч домохозяйств по всей стране. Сколько именно опрошенных пришлось на Карелию, не уточняется.

Уровень коммунальной разрухи оценивали по десяти параметрам (о них чуть позже). В пятерку аутсайдеров, кроме Карелии, попали Северная Осетия, Хабаровский край, Коми и Астраханская область. Соседняя с нами Ленинградская область замкнула десятку отстающих, а вот Мурманская область, наоборот, вошла в перечень успешных регионов.

Итак, чем же отличилась Карелия? Ответ на этот вопрос дает само исследование, которое нашей редакции предоставила FinExpertiza. Самой острой проблемой, влияющей на качество жилья, опрошенные назвали нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде. Этот показатель в целом соответствует тому факту, что Карелия вошла в десятку регионов с самым высоким ростом преступности.

Следующий недочет, отмеченный жителями республики, – плохая освещенность подходов к дому. Если в городах ситуация еще терпимая, улицы поселков и деревень пребывают во мраке. Даже в райцентрах по ночам отключают уличное освещение, чтобы сэкономить деньги.

Еще одна проблема – сырость или промерзание стен и полов. Это совершенно не кажется удивительным, если учесть, сколько в регионе аварийного жилья. По оценкам властей, речь идет о миллионе квадратных метров. Самое обидное, что часть ветхих домов давно уже можно было расселить, но муниципальные чиновники настолько погано делали свою работу, что развалюхи просто не попадали в программу. Пример – Пряжинский район, от которого в текущей программе расселения лишь два (!) дома. Или, к примеру, поселок Шалговаара, куда чиновники слали квитанции на оплату соцнайма разрушенных и сгоревших домов.

Люди вынуждены жить даже в тех домах, от которых нужно избавляться по чисто этическим соображениям. Например, в Петрозаводске до сих пор населены дома, использовавшиеся финнами в качестве лагерных бараков. В годы войны в этих строениях от голода, холода и болезней умирали заключенные, а сейчас здесь живут их потомки...

На следующем месте в списке претензий – шум от соседей. Пожалуй, этот вопрос должен легко решаться вызовом полиции, но в дело в том, что до стражей порядка проблематично дозвониться. Люди идут разбираться с соседями самостоятельно, и… переходим к первому пункту, про нарушение общественного порядка.

Далее жители республики обращают внимание на некачественную подачу электроэнергии. Проблема тоже известная и не новая. Есть населенные пункты, регулярно страдающие от отключений (например, Пязоерский); есть те, где с перебоями столкнулись относительно недавно – например, растущие поселки Прионежского района. Доходит до абсурда: в Петрозаводске энергетики отказывались признавать аварию с десятками пострадавших. Да что говорить, если в республике в третьем десятилетии XXI века - десятки населенных пунктов, где попросту нет электроснабжения! И если "лампочка Ильича" там горит - то благодря дизельным генераторам.

Проблемы, набравшие наименьшее количество баллов: недостаток солнечного света; шум, пыль и сажа с улицы; недостаток тепла; насекомые и грызуны; удручающее качество воды. Претензия насчет воды заняла последнее место, что удивительно. Согласно данным российского правительства, в краю рек и озер 13,3 процента населения вынуждены пить недоброкачественную воду. Это в 2,3 раза выше среднего показателя по стране, 74-е место среди всех регионов.

В оценку не включили такой важный параметр, как стоимость жилищных и коммунальных услуг. Или, например, обеспеченность домов канализацией (в регионе четверть жилфонда не имеет водоснабжения и водоотведения). Думается, это бы дополнило картину коммунальной разрухи (именно такое называние дали рейтингу). Хотя, с другой стороны, у нас и так последнее место; куда еще хуже?