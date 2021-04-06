Энергетики отказываются признавать аварию с десятками пострадавших

Текст и фото: Антонина Кябелева

Более абсурдную ситуацию даже сложно придумать. В конце января 2021 года в Петрозаводске в районе Октябрьского проспекта приключилась авария на электросетях. О ней сообщали журналисты, ее жертвами стали десятки семей, с нею боролись аварийные бригады, выезжали пожарные. А теперь выясняется, что аварии не было вовсе.

По словам очевидцев, вечером 25 января 2021 года произошли скачки напряжения, электричество пропало во многих домах, в одной из квартир едва не случился пожар. Свет в квартиры вернулся только на следующий день.

В результате аварийной ситуации у десятков петрозаводских семей вышли из строя стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, холодильники. Общий размер ущерба от аварии сейчас даже сложно подсчитать. Пострадали прежде всего старые дома, где, как правило, живут люди с очень скромным достатком.

Когда граждане стали обращаться в различные инстанции, чтобы возместить свои убытки, то их ошарашили настолько сильно, что теперь они готовы идти, как говорится, до конца. Вот, что рассказывают сами потерпевшие.

Пенсионерка Елена Станиславовна живет по соседству с петрозаводской прокуратурой, на улице Мурманская, 20.

- Вечером 25 января я задремала. Проснулась от звонка в дверь. Открываю глаза, телевизор не работает, приставка не включена, света в прихожей нет. Я чувствую, что-то не то. Открываю дверь, света нет. Соседка спрашивает номер телефона аварийки, у них уже полчаса как электричество пропало.

Я вернулась в комнату и увидела, что у меня приборы не работают. В прихожей лампа загорелась, но так, словно это мощный прожектор. Я умом понимаю, что это результат повышенного напряжения в сети.

Конечно, волнуюсь. У нас в доме такое бывает, что в одной квартире свет гаснет, а в другой нет. Мы как-то по-разному подключены к электричеству. Я звоню в аварийную службу. Там сразу автоответчик сообщает, что в Октябрьском районе авария, бригады на выезде, и, мол, если вы по-другому вопросу, то дождитесь ответа оператора. Я жду. Ответила оператор, я ей объяснила, что в моей квартире повышенное напряжение, и попросила, чтобы, когда подъедет бригада, сделали замеры в моей квартире. Она мне заявила, что они по квартирам не ходят, и завтра нужно обращаться на Кирова, 47, Б. Я возразила, что завтра напряжение может будет уже нормальным. Она закончила разговор. Позднее я еще раз позвонила. Но с тем же результатом. Позвонила дежурному по городу. Мне ответили, мол, ищите юристов, - рассказала Елена Станиславовна.

Когда она вышла на улицу, то увидела, что к дому подъехала аварийная бригада.

- Я спросила, что случилось. Мне объяснили, что на подстанции выгорел трансформатор,

- вспомнила женщина.

По ее словам, аварийная бригада около 23 часов полностью отключила дом от электроэнергии. Электроэнергия вернулась только около 12 часов дня на следующий день. В результате аварии, рассказала Елена Станиславовна, у нее вышли из строя два телевизора, две телевизионные приставки, светильники, стиральная машина, микроволновка. Елена Станиславовна показала обугленную лампочку, которую хранит в качестве «вещдока».

Марина Анатольевна, которая тоже живет на улице Муранская, 20 рассказала, что 25 января вечером была у подруги. Ей позвонила соседка Наталья и сообщила, что в доме лампочки то тухнут, то вспыхивают ярким светом.

- Возвращаюсь домой. Иду по улице Виданская. В пятиэтажном доме ни в одной квартире света нет. В деревянных домах большинство окон темные. Подхожу к своему дому, меня Наталья с фонариком встречает. В аварийку позвонила, мне сказали, что авария произошла. Около десяти часов вечера увидела, что пожарная машина едет в сторону Виданской. Около часа ночи опять в аварийную службу позвонила. Мне сказали, что света не будет до утра, так как случилась большая авария. Утром опять позвонила в аварийку, там сказали, что света не будет до 12 часов дня, так как на линии произошла серьезная авария,

- сказала Марина Анатольевна.

Когда дали свет, то выяснились масштабы бедствия: холодильник вышел из строя.

По словам Марины Анатольевны, она обратилась в обслуживающую компанию, чтобы составить акт. Ей ответили, что сначала нужно оплатить эти работы. Женщине посоветовали обратиться к специалисту, который мог бы определить причину неполадки. Мастер пришел через несколько дней, и определил, что у холодильника сгорела плата. Марина Анатольевна отправилась с заключением в обслуживающую компанию, но там заявление не приняли. Женщина обратилась в управляющую организацию. Там ответили, что авария произошла по вине ООО «Энергокофорт» и АО « ОРЭС - Петрозаводск» («Объединенные региональные энергетические сети Петрозаводска»).

- В управляющей организации ответили, что сгорел трансформатор. Но не указали, какого числа это произошло. И приписали внизу, что сейчас в доме все в порядке,

- заметила Марина Анатольевна.

Женщина пошла в ООО «Энергокомфорт». Там ее отправили в АО «ОРЭС-Петрозаводск».

- В ОРЭС-Петрозаводск я попасть не смогла. Оттуда вышел молодой человек. Я объяснила ситуацию. Он меня опять направил в Энергокомфорт. Сославшись на то, что у меня договор именно с этой организацией. Я вернулась, составила заявления, кинула в ящик, - рассказала Марина Анатольевна.

Соседи дома по улице Мурманская, 20 объединились и направили в ООО «Энергокомфорт», а также в петрозаводскую администрацию коллективное письмо, с тем чтобы им возместили нанесенный ущерб. В петрозаводской администрации посоветовали обратиться, как сказано в ответе, «к непосредственному причинителю вреда — АО «ОРЭС - Петрозаводск».

Но по-настоящему сразил петрозаводчан ответ из ООО «Энергокомфорт». Со ссылкой на информацию, официально полученную от АО «ОРЭС — Петрозаводск», гражданам сообщили, что «25.01.2021 по указанному объекту перерывов электроснабжения зарегистрировано не было».

Другими словами, не было ни аварии, ни отключения электроэнергии, ни приездов аварийных бригад, ни сообщений диспетчерской службы о серьезной аварии в районе Октябрьского проспекта, ни темных окон, ни десятков семей, у которых сгорела бытовая техника. В АО «ОРЭС — Петрозаводск» все отрицают.

Столь наглая ложь больнее всего задела петрозаводчан, которые теперь намерены обратиться с иском в суд.

Жители дома по улице Виданская, 23 чуть было не лишились своего жилья. Из-за аварии, которая случалась 25 января, дом едва не сгорел.

Людмила, которая живет в доме по улице Виданская, 23, рассказала, что вечером 25 января неожиданно ярко загорелась лампочка на кухне.

- Мы ее выключили, потом включили, она взорвалась. Потом в одной комнате сломался телевизор и приставка. Пока мы технику отключали, загорелся системный блок у компьютера. Прямо в квартире возгорание произошло. Муж догадался, схватил его и вытащил на улицу. Он еще на улице минут десять горел. Мы вызвали МЧС. Дом у нас деревянные, если бы произошел пожар, это было бы страшно. Некоторых соседей не было дома,

- рассказала Людмила.

У нее из строя вышли телевизор с приставкой, компьютер, стиральная машина. Людмила направила вышедшую из строя технику на экспертизу, которая подтвердила, что причина поломки - скачок напряжения выше 270 Вольт.

Соседи, супружеская пара Николай и Оксана, рассказали, что в тот злополучный январский вечер они услышали сильный хлопок в бойлерной. Пошли в комнату, увидели, что перестал работать телевизор, потом задымился блок питания у компьютера. Компьютер успели отключить от электроэнергии.

- Приезжала пожарная машина, пожарные ходили по квартирам, проверяли, чтобы не было возгорания,

- добавил Николай.

У супругов сломались телевизор, стиральная машина, бойлер, мультиварка, микроволновка. Экспертиза подтвердила, что причиной выхода техники из строя стало превышение допустимого уровня напряжения.

Жильцы дома по улице Виданская, 23 направили коллективное обращение в ООО «Энергокомфорт», но ответа пока не получили. Граждане, лишившиеся бытовой техники на десятки тысяч рублей, готовят иски в суд.

Лично меня в этой истории поразило то, что над гражданами, с моей точки зрения, просто измываются. Дескать, попробуйте, жители убогих домишек, потягайтесь с энергетической компанией, обладающей влиянием, финансовыми ресурсами, имеющей в штате опытных юристов.

Как мне кажется, рухнули последние рамки, которые поддерживали хотя бы видимость цивилизованных отношений. Авария, о которой сообщали в СМИ, которую могут подтвердить десятки очевидцев, на которую выезжали сотрудники МЧС, с последствиями которой боролись специализированные бригады, - ее нет, она исчезла, растворилась по велению энергоснабжающей организации. Только потому, что так решили в АО «ОРЭС — Петрозаводск». И все вокруг делают вид, что вроде так и нужно, что можно «отменить» аварию с десятками пострадавших граждан.

Может потому, что никто уже не верит, что обычный гражданин в состоянии защитить свои права в споре с энергетическим монстром? Если этот так, то мы, действительно, дошли до точки. Дальше нас ждут только «разбойные» тарифы и жилищно-коммунальное рабство…