В Сегеже отремонтируют мост и центр города
Жители Сегежи рассказывают в социальных сетях о городских проблемах. Одна из них – плохая уборка. По словам сегежан, улицы усыпан песком и мусором.
Много мусора на улицах города, который ощущение не убирается, а ждут, когда травой зелёной зарастёт после снега,
– пишут горожане.
Центр управления регионов республики Карелия связался с главой Сегежского района Валентином Дорофеевым.
По его словам, привести город в порядок планируется до конца следующей недели.
Ежедневно делается ручная и механизированная уборка города. Этой зимой из-за перепадов температуры песок приходилось использовать чаще, чем в прошлые сезоны, и теперь на уборку потребуется некоторое время. Закончить уборку города планируем к майским праздникам, чтобы к большим выходным город стал чистым.
Еще больше недовольства вызывает состояние путепровода Бульвар Советов – площадь Мира. Мост связывает две части города, и ежедневно им пользуются сотни людей.
Сегодня ехал там, просто дичь! Вчера как будто война закончилась и не успели восстановить!
Неужели для того, чтоб начали что-то делать нужно, чтоб мост рухнул? -
пишут люди в соцсетях.
Как отметил Валентин Дорофеев, на ремонт путепровода выделено 162 миллиона рублей, идет поиск подрядчика:
14 апреля объявлен аукцион по поиску подрядчика. Заявки принимаются до 22 апреля, после чего будет определена организация, которая сделает капитальный ремонт путепровода Бульвар Советов – площадь Мира. Одновременно проводится конкурс по поиску подрядчиков для благоустройства сквера Поколений на бульваре Советов. На обустройство в этом месте центральной пешеходной зоны планируется потратить 21 миллион рублей. Победителя торгов определят 30 апреля. Еще 20 миллионов рублей выделено из городского бюджета, чтобы отремонтировать автомобильную дорогу на бульваре Советов. Таким образом планируется обновить центр города вместе с мостом.