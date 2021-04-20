В Сегеже отремонтируют мост и центр города

Жители Сегежи рассказывают в социальных сетях о городских проблемах. Одна из них – плохая уборка. По словам сегежан, улицы усыпан песком и мусором.

Много мусора на улицах города, который ощущение не убирается, а ждут, когда травой зелёной зарастёт после снега,

– пишут горожане.

Центр управления регионов республики Карелия связался с главой Сегежского района Валентином Дорофеевым.

По его словам, привести город в порядок планируется до конца следующей недели.

Ежедневно делается ручная и механизированная уборка города. Этой зимой из-за перепадов температуры песок приходилось использовать чаще, чем в прошлые сезоны, и теперь на уборку потребуется некоторое время. Закончить уборку города планируем к майским праздникам, чтобы к большим выходным город стал чистым.

Еще больше недовольства вызывает состояние путепровода Бульвар Советов – площадь Мира. Мост связывает две части города, и ежедневно им пользуются сотни людей.

Сегодня ехал там, просто дичь! Вчера как будто война закончилась и не успели восстановить! Неужели для того, чтоб начали что-то делать нужно, чтоб мост рухнул? -

пишут люди в соцсетях.

Как отметил Валентин Дорофеев, на ремонт путепровода выделено 162 миллиона рублей, идет поиск подрядчика: