Циклон принесет дожди в Карелию

Сегодня и в пятницу Карелия будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха повысится до 25 градусов тепла, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Однако уже в субботу погода испортится, отмечает источник. В республику ворвется циклон, по всей Карелии пройдут дожди. Воздух остынет до +17+22 градусов.

В воскресенье, 17 августа, осадки сохранятся. Правда, пройдут они уже только местами. © «Петрозаводск говорит»