14 августа 2025, 10:25
Циклон принесет дожди в Карелию
К выходным погода в республике испортится
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня и в пятницу Карелия будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха повысится до 25 градусов тепла, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
Однако уже в субботу погода испортится, отмечает источник. В республику ворвется циклон, по всей Карелии пройдут дожди. Воздух остынет до +17+22 градусов.
В воскресенье, 17 августа, осадки сохранятся. Правда, пройдут они уже только местами. © «Петрозаводск говорит»