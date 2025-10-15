Чтобы найти работу, жителям Карелии нужно чуть меньше 6 месяцев

Аналитики поделились статистикой трудоустройства жителей Карелии: в среднем они находят работу за 5 месяцев и 9 дней. Год назад этот показатель был больше: 6 месяцев и 1 день, делится "РБК Карелия".

Время поиска работы зависит от множества факторов. Чем старше соискатель, тем более избирательно он подходит к своему выбору. В профессиях с высокой физической нагрузкой или невысокими требованиями к квалификации работодатели чаще отдают предпочтение более молодым кандидатам, что также увеличивает срок поиска работы.

В среднем по России на поиск подходящей вакансии жителям требуется 5 месяцев и 8 дней. Быстрее всего ищут работу жители Саратовской, Астраханской и Ульяновской областей: примерно за 1,5 месяца.