Боновые заграждения сняли в Лососинке, угроза загрязнения миновала

Специалисты карельского минприроды не обнаружили сегодня новых следов загрязнения нефтепродуктами в Лососинке и Онежском озере.

В конце сентября в реке в районе Пименовского моста заметили маслянистые пятна, были установлены боновые заграждения. Предположительно, источником их появления могла стать строительная подложка. 2 октября ее достали из воды.

5 октября специалисты не обнаружили новых маслянистых пятен, ограждения в Лососинке сняли. // фото ru.freepik.com/ vecstock