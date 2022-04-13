Более 350 миллионов потратят на инициативы жителей Карелии

Более 350 миллионов рублей запланировано в 2022 году на программы инициативного бюджетирования. Об этом на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению сообщила его председатель Анна Лопаткина.

Комитет постоянно курирует работу данного направления, держим на контроле вопросы финансирования, контролируем реализацию проектов, следим за пуском объектов. Создан механизм, который дает всем жителям активно участвовать со своими инициативами. Эти объекты намного дольше находятся в хорошем состоянии, жители с любовью их сделали, контролируют, не дают им прийти в аварийное состояние,

— отметила Лопаткина.



Замминистра национальной и региональной политики Наталья Баринова рассказала, что в регионе существуют три вида инициативного бюджетирования — поддержка ТОСов, программа поддержки местных инициатив, а также «Народный бюджет». В 2021 году в рамках этих программ в Карелии было реализовано в общей сложности более 340 проектов, объем ассигнований составил почти 440 миллионов рублей. На 2022 год часть проектов уже отобрана, конкурс на участие в поддержке ТОСов еще идет.



Депутат Ольга Шмаеник поинтересовалась, каким образом и по каким критериям отбирались в этом году победители конкурса рамках «Народного бюджета». По ее словам, некоторым участникам непонятно, почему их проекты не прошли. Баринова посоветовала тщательнее подходить к подготовке заявок и сказала, что они получат разъяснения.





Член комитета Татьяна Тишкова, отметила, что в нынешних экономических условиях запланированных средств может не хватить на реализацию проектов.

По ППМИ были поданы заявки, есть победители, но суммы были одни, а сейчас, когда выходят на конкурсы, совсем другие цены. По народному бюджету тоже много вопросов,

— сообщила Тишкова.



Наталья Баринова сказала, что эта проблема будет решаться “в точечном порядке”. Также она ответила на вопрос депутата Ройне Изюмова, который поинтересовался, почему в прошлом году на реализацию программ было потрачено средств чуть меньше, чем запланировано. Баринова пояснила, что деньги удалось сэкономить и вернуть в бюджет по итогам конкурсных процедур.