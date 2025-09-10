Более 200 детей пропало в России за лето

Более 200 детей пропали в России минувшим летом. Найти удалось не всех.

В регионах с июня по август пропали без вести 253 ребенка. В 227 случаях поиски завершились благополучно – дети живы. Одиннадцать несовершеннолетних до сих пор не найдены. 15 пропавших были найдены погибшими. Такие данные приводит «Газета.Ru».

Самое большое число исчезновений детей пришлось на первый месяц лета. Больше всего пропавших несовершеннолетних фиксировалось в Приморском крае, Калининградской и Свердловской областях, а также в Кемеровской области.

Ранее МВД республики объявило в розыск двух несовершеннолетних. Впоследствии на сайте ведомства осталась одна ориентировка о поиске 16-летней девушки.