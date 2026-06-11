Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными

В рейтинге портала Выбери.ру учитывались размер процентной ставки, полная стоимость кредита, стоимость страхования и другие критерии

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в марте 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей; стоимость личного страхования, если оно необходимо, сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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