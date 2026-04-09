В Карелии отметят 100-летие открытия беломорских петроглифов

В этом году в Карелии отметят 100-летие со дня открытия беломорских петроглифов. К этой юбилейной дате в комплексе пройдут различные мероприятия, в том числе научно-практическая конференция о развитии и сохранении петроглифов, фестивали первобытного искусства и гастрономии. Одним из знаковых событий станет переиздание книги Александра Линевского «Листы каменной книги» (12+). Кроме этого сейчас идет разработка памятника Линевскому, который планируют установить в Беломорске.

Напомним, что в 2025 году в комплексе «Беломорские петроглифы» открылся визит-центр. Вместе с ним территория каменного памятника заметно преобразилась. Как рассказал директор центра по управлению петроглифами Карелии Денис Максимов, обновленная безопасная инфраструктура дает возможность для большего развития территории, малого бизнеса и района в целом. Поток туристов значительно вырос в прошлом сезоне. Это отражается на экономике районе.

В 2021 году беломорские петроглифы были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты комплекса тщательно следят за их состоянием и отчитываются в международный комитет по охране памятников. Как рассказали специалисты, они используют норвежскую технологию по очистке от лишайников наскальных рисунков. Их насчитывается порядка 2000.

Ирина Кузичева – не только депутат Заксобрания, но и коренной житель Беломорского района. В проекте «От первого лица» она рассказала о том, что комплекс «Беломорские петроглифы» представляет собой огромный образовательный пласт не только для туристов, но и для местных жителей. С карельских петроглифов можно начинать изучать историю древнего мира. Также депутат очень высоко оценила подготовку и профессионализм сотрудников комплекса «Беломорские петроглифы».