09 апреля 2026, 17:07
Сотрудника мэрии оштрафовали в Карелии
В Пудожском районе прокуратура возбудила дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан
Фото: Проруратура РК
Сотрудника администрации Пудожского района оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в республиканской прокуратуре.
По данным источника, в феврале этого года через ГИС ЖКХ поступило обращение гражданина о предоставлении услуг холодного и горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Обращение не было зарегистрировано и рассмотрено в предусмотренный законом тридцатидневный срок, ответ заявителю не поступил.
После проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главы администрации. Ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.