Сотрудника мэрии оштрафовали в Карелии

Сотрудника администрации Пудожского района оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным источника, в феврале этого года через ГИС ЖКХ поступило обращение гражданина о предоставлении услуг холодного и горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Обращение не было зарегистрировано и рассмотрено в предусмотренный законом тридцатидневный срок, ответ заявителю не поступил.

После проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главы администрации. Ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.