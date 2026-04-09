10 апреля в Карелии ожидается еще один «сухой» день
В пятницу, 10 апреля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днём +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный слабый, днем на юге умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -12°С, днём +5, +10°С, местами до +13°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -4°C, днём +9°C.
В Кеми ночью -2°C, днём +9°C.
В Кондопоге ночью -2°C, днём +8°C.
В Медвежьегорске ночью -2°C, днём +9°C.
В Олонце ночью -4°C, днём +9°C.
В Пудоже ночью -5°C, днём +11°C.
В Сегеже ночью -3°C, днём +8°C.
В Сортавале ночью -2°C, днём +9°C.
В Суоярви ночью -3°C, днём +8°C.