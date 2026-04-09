Россиянам назвали опасные способы окраски яиц

Гастроэнтеролог Айсель Мамедова перечислила опасные способы окраски яиц на Пасху. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, нельзя ни в коем случае красить яйца гуашью, маркерами, фломастерами или марганцовкой. Дело в том, что эти средства окрашивания содержат опасные для здоровья химические токсичные соединения.

Мамедова посоветовала использовать для окраски яиц натуральные красители, например куркуму, свекольный сок, луковую шелуху или красный лук, а также специальные пищевые красители, соответствующие ГОСТу.

