09 апреля 2026, 15:55
Софья Киселева из Карелии стала мастером спорта
Фото паблика "Спорт - норма жизни Карелия"
В Карелии стало одним мастером спорта больше. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
По данным источника, высокое звание мастера спорта по пауэрлифтингу присвоено министерством спорта России жительнице республики Софье Киселевой. Соответствующий приказ подписан 30 марта.
«Это не просто спортивное звание, а результат огромного труда, железной воли и многолетней самоотдачи», - отмечается в сообщении.
