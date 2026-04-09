Софья Киселева из Карелии стала мастером спорта

В Карелии стало одним мастером спорта больше. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По данным источника, высокое звание мастера спорта по пауэрлифтингу присвоено министерством спорта России жительнице республики Софье Киселевой. Соответствующий приказ подписан 30 марта.

«Это не просто спортивное звание, а результат огромного труда, железной воли и многолетней самоотдачи», - отмечается в сообщении.

