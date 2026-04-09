Овощи и фрукты начали дешеветь в магазинах Карелии

За прошедшую неделю в магазинах республики изменились цены на некоторые продукты. Данные приводит Карелиястат.

Так, подешевели многие овощи и фрукты. В частности, огурцы стали дешевле на 6,7%, помидоры - на 4,6%, свекла - на 3,7%, картофель - на 2,3%, бананы - на 1%. В то же время морковь подорожала на 4,3%, лук - на 1,1%.

Из числа других товаров снизились цены на соль, колбасу и творог (1,1 - 1,6%). В то же время подорожали сахарный песок, макароны, печенье, рыба, вермишель, яйца, гречка (1,0 - 4,7%).

Ранее сообщалось о том, что бензин всей марок продолжил дорожать в Карелии.