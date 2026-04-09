Цены на бензин продолжают расти в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в нашей республике за неделю с 31 марта по 6 апреля. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, за прошедшую неделю в Карелии подорожали бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше. Все они выросли в цене на 0,2%. Цены на дизельное топливо не изменились.

Специалисты ведомства ведут мониторинг на заправках Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

