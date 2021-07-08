Автономное газоснабжение решит проблему электрификации Бесовца

Проблема электрификации деревни Бесовец Прионежского района Республики Карелия особенно остро проявляется в зимнее время года, когда жители гарнизона для поддержания температуры в своих домах начинают пользоваться обогревающими устройствами.

При одновременном включении большого количества конвекторов общее напряжение в сети падает, что приводит к тому, что его не хватает для стабильной работы обогревателей, и поддерживать нормальную температуру в домах становится просто невозможно.

Наиболее подходящий выход из сложившейся ситуации - автономное газоснабжение. Это альтернативная система газоснабжения, при которой газ для домовладений или предприятий поступает не из магистрального газопровода, а из независимого хранилища.

Простейший пример – газовая плита, газ к которой поступает из газового баллона. Более сложный вариант - газгольдер, специальный резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа и система трубопроводов для его подачи.

Люди ошибочно полагают, что монтаж системы автономной газификации - это довольно дорогое удовольствие. Это уже давно не так. Мы силами нашей компании снизили стоимость покупки и установки газового оборудования. Причем отопление сжиженным газом намного дешевле, чем электричеством, поэтому вскоре после установки вы почувствуете существенную экономию. Система полностью готова обеспечить дом газом, теплом и горячей водой, поэтому вы становитесь независимыми от внешних условий. Кроме того возникает возможность установки газовой плиты для кухни. А в случае газификации района природным газом менять систему отопления и покупать новое оборудование не придется, так как оно работает и на сжиженном, и на природном газе,

- прокомментировал эксперт в области автономной газификации, представитель компании "РОСГАЗ" Егор Олегович Тарасов.

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании «РОСГАЗ», в офисе по адресу г. Петрозаводск. ул. Новосулажгорская, 20 или по телефону: +7 (921) 461-21-95.

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