Автомобиль сбил пожилого мужчину в Петрозаводске

Утром 13 августа в Петрозаводске на улице Правды произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По данным источника, в 9:40 41-летний водитель автомобиля Renault Duster при повороте налево не пропустил пожилого пешехода. Человек оказался сбит.

В результате происшествия 70-летний пешеход получил травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»