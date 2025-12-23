Автомобиль с рыбаками ушел на дно на российском озере

В Приморском крае автомобиль с рыбаками ушел под лед на озере Ханка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, трое любителей рыбной ловли решили не оставлять машину на берегу и выехали на ней на лед. Он не выдержал, транспортное средство пошло на дно вместе с людьми. Одному удалось выбраться, двое погибли. Их тела уже найдены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в минувшие выходные мужчина погиб на озере Пашозеро в Ленинградской области.