23 декабря 2025, 09:19
Автомобиль с рыбаками ушел на дно на российском озере
В Приморье выясняются обстоятельства гибели людей на озере Ханка
В Приморском крае автомобиль с рыбаками ушел под лед на озере Ханка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По данным источника, трое любителей рыбной ловли решили не оставлять машину на берегу и выехали на ней на лед. Он не выдержал, транспортное средство пошло на дно вместе с людьми. Одному удалось выбраться, двое погибли. Их тела уже найдены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что в минувшие выходные мужчина погиб на озере Пашозеро в Ленинградской области.