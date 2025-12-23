Переходивший дорогу в неположенном месте ребенок сбит в Петрозаводске

Вечером 20 декабря в Петрозаводске ребенок попал под машину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, инцидент случился на улице Фролова. 28-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате инцидента школьник получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль влетел в здание пекарни в Петрозаводске.