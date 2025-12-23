Водители игнорируют правила проезда по мосту в Петрозаводске

В Госавтоинспекцию Петрозаводска стали поступать многочисленные обращения от горожан. Они жалуются, что водители едут на красный свет на понтонном мосту в Соломенном, сообщает пресс-служба ведомства.

В ГАИ попросили автомобилистов строго соблюдать ПДД и не создавать аварийных ситуаций при проезде переправы.

Специалисты напомнили, что за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. За повторное нарушение можно получить штраф в 7500 рублей или вовсе остаться без прав на срок до полугода.

