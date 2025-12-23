Мужчина внезапно умер в фитнес-клубе в Москве

В Москве мужчина пришел в фитнес-клуб и внезапно умер. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, трагедия случилась ранним утром 23 декабря в спортивном заведении на Варшавском шоссе. В 7:20 во время тренировки 58-летнему мужчине стало плохо. Он потерял сознание. Спасти посетителя клуба очевидцам и врачам не удалось.

