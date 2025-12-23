23 декабря 2025, 10:22
Мужчина внезапно умер в фитнес-клубе в Москве
В столице выясняются обстоятельства смерти 58-летнего горожанина
В Москве мужчина пришел в фитнес-клуб и внезапно умер. Об этом сообщает mk.ru.
По данным источника, трагедия случилась ранним утром 23 декабря в спортивном заведении на Варшавском шоссе. В 7:20 во время тренировки 58-летнему мужчине стало плохо. Он потерял сознание. Спасти посетителя клуба очевидцам и врачам не удалось.
