Жительнице Карелии пришили оторванную руку, конечность прижилась

В Карелии впервые успешно провели уникальную операцию – пришили полностью оторванную руку. Об этом рассказал официальный источник в республиканском минздраве.

В Сортавале женщине оторвало руку на производстве. Пациентку в течение 20 минут доставили в Сортавальскую ЦРБ, где ей поставили шунт из капельницы, который стал временной артерией и веной для сохранения жизнеспособности оторванной конечности.

Из Петрозаводска к пострадавшей оперативно выдвинулась бригада медиков из Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Врачи в течение четырёх часов пришивали оторванную руку. Операция прошла успешно.

«Женщину выписали с прижившейся рукой. Тем не менее, впереди тернистый путь восстановления периферических нервов под нейронавигацией и долгая реабилитация»,

– сообщает источник.

