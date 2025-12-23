13-летний подросток погиб от рук русского отца

В Таиланде российский релокант получил 12 лет тюрьмы за то, что выбросил своего сына под винты катера во время морской прогулки. Спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

45-летний мужчина возвращался вместе с сыном с морской прогулки. Недалеко от берега отец схватил мальчика за ноги и выбросил за борт в зону вращающихся винтов катера, а затем сам прыгнул в воду.

13-летний подросток получил тяжелейшие травмы головы. Его подняли на борт, но спасти не смогли. Мужчина из воды отказывался вылезти, надеясь также попасть под лопасти.

По информации источника, мужчина тяжело переживал развод, имел проблемы с психическим здоровьем и злоупотреблял запрещенными веществами. Суд в Таиланде приговорил горе-отца к 12 годам тюрьмы.

