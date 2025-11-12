Артур Парфенчиков поставил задачи новому руководителю КЭО

Сегодня в Правительстве региона Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым руководителем ООО «Карельский экологический оператор» Александром Федоричевым.

Глава Карелии подчеркнул, что после ухода группы компаний ЭкоЛайн из состава предприятия и его дальнейшего перехода под государственное управление важно переформатировать его работу, повысить эффективность.

Проблема с качеством вывоза ТКО – одна из самых значимых для жителей Карелии. Мы будем менять работу «Карельского экологического оператора» после ухода частной компании,

– отметил Артур Парфенчиков.

Одним из ключевых этапов развития сферы мусоропереработки станет обновление территориальной схемы обращения с отходами. Сейчас ее разрабатывает республиканское Минприроды. Это позволит провести грамотную регулировку тарифов на вывоз мусора. С учетом новой терсхемы будут четко определены объемы всех видов отходов в Карелии и, исходя из этого, – потребность в мощностях для мусороперерабатывающего завода.

От планов по строительству завода Правительство Карелии не отказывается. Работу по этому вопросу продолжим во взаимодействии с Российским экологическим оператором, Министерством природных ресурсов и экологии России,

– отметил Артур Парфенчиков.

Александр Федоричев рассказал Главе республики о планах развития «Карельского экологического оператора».

Совместно с Комитетом по тарифам и ценам обсуждаем регулировку тарифов в соответствии со стоимостью услуг. Также будем развивать работу «Автоспецтранса» – предприятие будет отвечать за уборку большей части Петрозаводска уже с января 2026 года. В ближайшее время мы определим необходимые дополнительные ресурсы на приобретение новых мусоровозов, на обновление автопарка, улучшение работы оператора в целом. Но первоочередная задача – наведение порядка в существующих условиях,

– отметил руководитель предприятия «Карельского экологического оператора».