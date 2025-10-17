Акция «Здоровый город» пройдет в Суоярви

18 октября в Суоярви пройдёт акция «Здоровый город», информацию об этом сообщили в профильном ведомстве.

Врачи будут принимать с 10 до 15 часов в районной поликлинике.

Жители города смогут получить консультации терапевта, эндокринолога, уролога. Пройти первый этап диспансеризации (анкетирование, измерение роста, веса, артериального давления, внутриглазного давления), экспресс-тестирование на ВИЧ и исследование на кардиовизоре. Сделать флюорографию, маммографию, экспресс-диагностику сахара, холестерина крови, ЭКГ.

Мероприятие бесплатное. Для участия в нём нужен только паспорт.