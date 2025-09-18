Жительница Карелии получит 150 тысяч за падение на скользком тротуаре

В Кемском районе суд удовлетворил иск прокуратуры к организации, ответственной за содержание и обслуживание тротуаров. Фирма пыталась обжаловать решение, но проиграла.

В ноябре 2024 года местная жительница упала на скользком тротуаре, упала неудачно. Травмы квалифицировали как средней тяжести. В то время за тротуары в городе отвечала компания ООО «Норд-Вуд».

Прокуратура потребовала, что фирма возместила моральный вред упавшей женщине, запросив в качестве компенсации 150 тысяч. Прошел суд, затем была рассмотрена апелляция в Верховном суде Карелии. Оба решения были в пользу пострадавшей. Фирме придется раскошелиться.