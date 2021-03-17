17 марта 2021, 09:36
Общество

Жители Карелии продолжают болеть пневмонией

Еще 17 человек за минувшие 24 часа госпитализированы с легочной инфекцией

За прошедшие сутки в Карелии не зарегистрировано летальных исходов от внебольничной пневмонии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тем не менее, еще 17 человек помещены в стационар с соответствующим диагнозом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5301 пациент, а 124 человека скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото с сайта med-heal.ru

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Метки: 
Карелия
внебольничная пневмония
коронавирус
COVID-19
летальный исход
Республиканский оперативный штаб
оперативный штаб