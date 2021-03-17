Жители Карелии продолжают болеть пневмонией

За прошедшие сутки в Карелии не зарегистрировано летальных исходов от внебольничной пневмонии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тем не менее, еще 17 человек помещены в стационар с соответствующим диагнозом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5301 пациент, а 124 человека скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото с сайта med-heal.ru