Пассажиры такси нарушают правила поездок в Петрозаводске

В Петрозаводске проходит рейд «Такси». Как отмечают в ГИБДД карельской столицы, часто пассажиры, которые едут на заднем сидении автомобиля, игнорируют необходимость пристегнуться ремнем безопасности.

В Госавтоинспекции напомнили, что Правила дорожного движения устанавливают, что пассажиры такси должны быть пристегнуты, если такая возможность имеется в автомобиле. За нарушение этого пункта предусмотрен штраф в размере пятисот рублей.

При этом для водителя перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства они предусмотрены, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

В ГИБДД призвали таксистов и их пассажиров строго следовать ПДД. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска