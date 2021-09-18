Жители Карелии могут увидеть первые предметы Национального музея

Текст и фото: Хельга Белянцева

В Национальном музее Карелии 14 сентября прошел пресс-показ выставки «Первые предметы», посвященной 150-летию музея. Презентацию выставки приурочили ко дню рождения олонецкого губернатора Григория Григорьевича Григорьева (14.09.1819 ― 05.03.1899), благодаря которому в Петрозаводске и возник первый естественно-промышленный и историко-этнографический музей.

Про этого государственного мужа директор Национального музея Михаил Гольденберг говорит, что «у нас в Карелии все хорошее от него». Именно при Григории Григорьеве в Петрозаводске появились библиотека, музыкальное общество, были поставлены первые музыкальные спектакли, в которых играла и жена губернатора. При нем же были исследованы Кижи и Онежские петроглифы, завершено строительство Святодуховского кафедрального собора, установлены памятники Петру I и Александру II.

Григорий Григорьев

Начало 70-х годов XIX века, когда Григорьев стал руководить Олонецкой губернией, было временем либеральных реформ. Тогда появился устойчивый интерес к прошлому страны. Михаил Гольденберг считает, что губернатор, приехав в Карелию в 1870 году, сразу задумал создание музея и памятника Петру и не откладывая осуществил задуманное. В 1871 году был учрежден Олонецкий естественно-промышленный и историко-этнографический музей, а через два года, в 1873 году, на Круглой площади (ныне — площадь Ленина) состоялось торжественное открытие памятника основателю Петрозаводска и губернского музея.

— Григорьев поступил очень грамотно и толково, — говорит Михаил Гольденберг. — Он дал на создание музея два года и обязал чиновников статистического комитета «нанести предметы».

Какие же предметы в музее считают первыми?

До настоящего времени ранних экспонатов в Национальном музее сохранилось около шести сотен. Чиновники принесли много насекомых, бабочек, образцы минералов из своих коллекций. Находясь по долгу службы в маленьком, захолустном (хоть и губернском!) городе, многие государственные мужи от скуки интересовались энтомологией и занимались коллекционированием.

Сам губернатор Григорьев тоже внес свою лепту — сдал в музей собственный бумажник, расшитый шелком, работы мастериц старообрядческого Лексинского общежительства.

Один из самых первых и самых известных экспонатов Олонецкого губернского музея — деревянная форма для выпечки пряников из старообрядческой Даниловской обители. Этот предмет в музее значился под номером 34.

«Его можно читать, как интересную книгу, — рассказывает Михаил Гольденберг. — В верхней его части расположен российский герб — двуглавый орел, а под ним — небольшие фигурки львов. Все вместе это символизирует победу России над Швецией. Съел такой пряник — и ты патриот. Раньше была целая пряничная культура. Например, существует легенда, что когда Петр I ехал по Осударевой дороге, староверы наперерез ему выслали обоз с пряниками, в благодарность за то, что он их не трогал, относился к ним терпимо».

— А знаете ли вы, что такое «разгонный пряник»? — продолжает директор музея. — Раньше на свадьбах подарки получали не молодожены, как теперь, а гости. Девочка сызмальства вышивала полотенца, их надо было до замужества успеть подготовить штук 40, чтобы каждый гость получил на свадьбе подарок. А в конце торжества гостям выдавали «разгонные пряники» — это означало, что надо уходить. Также была традиция дарить друг другу пряники в Прощеное воскресенье.

Каждый предмет здесь может многое рассказать. Взять, к примеру, коллекцию посохов, принадлежавших деревенским колдунам — патьвашкам. Такие палки, обычно покрытые причудливыми наростами, использовались в магических ритуалах.





«Карелов в прежние времена с натяжкой можно было назвать христианами — в них было очень сильное языческое начало, — говорит Михаил Гольденберг. — Патьвашка обязательно присутствовал на всех важных мероприятиях. На свадьбе очерчивал своим посохом круги вокруг молодых. В брачную ночь ходил с ним вокруг дома молодоженов, следил, все ли в порядке. Дерево для посоха, покрытое наростами, он специально выбирал и выращивал в лесу. И я бы сказал, что с этими посохами не шутят!»

Есть на выставке и несколько предметов одежды. Вот фрак чиновника, найденный на чердаке. Его прежде добротная материя обветшала, истерлась от времени.

По словам сотрудников музея, ткань хранить очень сложно. Представленный на выставке красный суконный сарафан-матурник XVIII века представляют для обозрения публике очень редко, чтобы не выгорела краска, меньше разрушалась ткань. Он был передан в Олонецкий губернский музей членом губернского статистического комитета И. Ф. Калугиным в 1875 году, и был включен в музейный каталог 1884 года.

Кстати, название «матурник» этот предмет гардероба получил именно благодаря своей окраске. Матурой называли в Олонецкой губернии растение подмаренник, которое применяли для окрашивания тканей в красный цвет. Спереди сарафан по всей длине отделан металлическими пуговицами, их пришито 26 штук! И это неспроста — чем больше пуговиц было на сарафане, тем богаче считалась невеста. Такой нарядный сарафан женщина надевала всего несколько раз в жизни — берегла для особых случаев, да и весил он немало — около 3 кг!

Есть здесь и церковная утварь, и различные предметы домашнего обихода, и небольшие макеты пушек, которые выпускал Александровский завод — они служили подарками-сувенирами для именитых гостей города.

Учет в Олонецком губернском музее был очень хорошо налажен, регулярно издавались каталоги. Последний из них вышел в 1918 году — в нем числилось 8900 предметов. Михаил Гольденберг отметил, что сейчас каталоги не выпускают по простой причине — в современном музее свыше 230 тысяч единиц хранения, поэтому сделать это гораздо сложнее.

Много музейных экспонатов было утрачено в советское время по разным причинам. Революция, Гражданская война, «чистки» музейных фондов по идеологическим соображениям (уничтожали все, что с связано с Романовыми, Троцким, Зиновьевым и т. д.). В годы Великой Отечественной войны во время эвакуации в Сыктывкаре исчез целый вагон с ценными предметами из нашего краеведческого музея. Хотя эвакуировать успели далеко не все. Финские войска, оккупировавшие Петрозаводск, вывезли из музея немало экспонатов, которые позже были возвращены.

В наше время фонды Национального музея продолжают пополняться. Сейчас музей ищет для своей коллекции предметы домашней утвари, которым более 50 лет — 1950-60-х годов. Нередко их предоставляют музею дарители, как говорит Михаил Гольденберг, «целыми квартирами». Супруга Павла Сепсякова после его смерти отдала в музей многие подаренные ему вещи. В скором времени планируется выставка предметов из коллекции Ивана Сенькина, который 26 лет возглавлял нашу республику — их сдал в музей его сын Сергей Сенькин. Внучка Эдварда Гюллинга Татьяна Кондратьева передала в музей 52 единицы хранения — от свидетельства о рождении до свидетельства о реабилитации.

Выставки первых предметов музей проводит раз в пять лет. И на них каждый раз можно увидеть разные экспонаты, поскольку из первой, «Григорьевской» коллекции, сохранилось несколько сотен вещей. Юбилейная выставка «Первые предметы» будет работать в Национальном музее до 5 декабря.