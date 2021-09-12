Жители Древлянки возмутились сливом канализации в реку Лососинка

Канализационные стоки уже не первый год беспокоят жителей одного из районов карельской столицы. Они рассказали в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте, что беспокоятся и за экологию.

Подписчик паблика опубликовал в нем фотографию образовавшегося около жилого дома «болота».

«Канализация микрорайона Древлянка-7 тупо сливается в реку Лососинку, - написал он. - Уже не первый год. Запах у домов Древлянки-А, вдоль которых проходит сточная канава, соответствующий. Ручеек полноводный».

В комментариях возмутились и стали писать о больших платежах за ЖКУ и о том, что чиновники не занимаются проблемой. // Фото: источник