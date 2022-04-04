Жителей Петрозаводска просят не отпускать собак на самовыгул

Мэрия Петрозаводска заключила новый контракт на отлов бездомных животных. По нему до конца года подрядчик должен будет поймать более 250 особей. Сейчас продолжаются работы по прежнему договору, с феварля в карельской столице отловлено около 30 собак, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии напомнили горожанам о недопустимости самовыгула питомцев. Помимо опасности для самого животного могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на людей. Всю ответственность за поведение собаки, вплоть до уголовной, несет владелец.

Горожан призывают сообщать о бездомных собаках по телефону ЕДДС 051. Фото pixabay.com/moshehar