У алкоголика в Костомукше аннулировали права по суду

Мужчину в Костомукше лишили прав через суд из-за медицинского диагноза. Он страдает алкоголизмом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сотрудники надзорного ведомства решили, что 52-летний водитель не должен иметь право управлять транспортными средствами. У него синдром зависимости от алкоголя средней стадии. Водительские права действуют до 2031 года.

Это – нарушение законодательства и создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Его требование удовлетворили, водительское удостоверение изъяли. // Фото: energepic.com