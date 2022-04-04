04 апреля 2022, 16:37
У алкоголика в Костомукше аннулировали права по суду
Прокуратура решила, что житель Карелии – опасный водитель
Мужчину в Костомукше лишили прав через суд из-за медицинского диагноза. Он страдает алкоголизмом, сообщили в прокуратуре Карелии.
Сотрудники надзорного ведомства решили, что 52-летний водитель не должен иметь право управлять транспортными средствами. У него синдром зависимости от алкоголя средней стадии. Водительские права действуют до 2031 года.
Это – нарушение законодательства и создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Его требование удовлетворили, водительское удостоверение изъяли. // Фото: energepic.com