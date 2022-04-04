Новую пожарную технику направят в районы Карелии

Во вторник, 5 апреля в карельской столице торжественно вручат ключи от новой пожарной техники. Церемония пройдет на площади Кирова в 11:00, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Пожарные автоцистерны созданы по последнему слову техники. В них есть все необходимое для тушения пожаров, ликвидации ДТП, проведения аварийно-спасательных работ.

Автомобили «Урал» объемом 4 тонны отправятся в Лоухский, Беломорский, Калевальский, Кемский, Олонецкий, Пряжинский районы. Автоцистерны займут свои посты в пожарных частях поселков Пяозерский, Летнереченский, Боровой, Кривой Порог, Ильинский и Чална. // Фото: правительство Карелии