Житель Карелии и деньги потерял, и снегоход не купил

49-летний житель Костомукши стал жертвой мошенников, сообщили в региональном МВД.

Мужчина увидел в социальной сети объявление о продаже мини-снегохода, перешёл по ссылке и оставил номер телефона. На следующий день с костомукшанином в мессенджере связался «менеджер» фирмы.

«Договорившись о деталях, житель города перевёл более 105 000 рублей в качестве предоплаты за товар, однако в назначенный день мини-снегоход доставлен не был, а менеджер перестал выходить на связь»,

— говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

