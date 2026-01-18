18 января 2026, 11:55
Житель Карелии и деньги потерял, и снегоход не купил
В Костомукше покупка снегохода закончилась уголовным делом
Фото: freepik
49-летний житель Костомукши стал жертвой мошенников, сообщили в региональном МВД.
Мужчина увидел в социальной сети объявление о продаже мини-снегохода, перешёл по ссылке и оставил номер телефона. На следующий день с костомукшанином в мессенджере связался «менеджер» фирмы.
«Договорившись о деталях, житель города перевёл более 105 000 рублей в качестве предоплаты за товар, однако в назначенный день мини-снегоход доставлен не был, а менеджер перестал выходить на связь»,
— говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.
Ранее сообщалось, как мошенники обманули школьника из Карелии.