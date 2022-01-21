Женщина в Петрозаводске устраивалась на работу и лишилась денег

В полицию Петрозаводска обратилась 51-летняя горожанка и заявила о мошенниках. Аферисты обманули ее и похитили 8 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Женщина какое-то время назад зарегистрировалась на сайте одного из сервисов для поиска сотрудников. Ей на днях позвонил якобы менеджер этого сайта. Мужчина предложил подработку.

Он сказал, что нужно установить приложение для видеосвязи, чтобы общаться. Потом велел зарегистрироваться в малоизвестной электронной платежной системе и внести залог.

Женщина четко выполнила все инструкции и справилась с заданием, потом перевела на счет 8 500 рублей, а потом во время видеозвонка дала лже-менеджеру всю информацию для доступа к электронному кошельку. Больше на связь с ней никто так и не вышел, а деньги женщина потеряла. // Фото: moneyman.ru