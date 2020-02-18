Закон о горячем питании в Карелии потребует миллиардных вложений

В Законодательном собрании Карелии рассказали, как в регионе будут исполнять закон о горячем питании для младших школьников. Документ в окончательном чтении приняли сегодня, 18 февраля. Оказывается, для его реализации в республике потребуются миллиардные ассигнования: школьные столовые и пищеблоки нужно приводить в нормативное состояние.

Об этом сообщила депутат, председатель профильного комитета ЗС Галина Гореликова. После президентского послания комитет собрал информацию о готовности обеспечить младших школьников бесплатным горячим питанием. Сейчас в 114 школах республики организация питания передана на аутсорсинг, 85 школ готовят самостоятельно. Как рассказала Гореликова, в настоящий момент 142 учебных заведения готовы приступить к исполнению закона с 1 сентября. В 57 учреждениях необходимо устранить нарушения, выявленные надзорными органами. На это потребуется 93 миллиона рублей.

Куда более серьезная статья расходов – оборудование пищеблоков школ, самостоятельно обеспечивающих приготовление пищи. Оно требует модернизации. По информации Минобразования, для приведения пищеблоков в нормативное состояние требуется порядка 935 миллионов рублей.

Наконец, еще 179 миллионов нужно на саму организацию горячего питания. Заявка на софинансирование уже заявлена в Минпросвещения России, заявила Галина Гореликова.

Фото: www.vesti14.ru