Заболевшие новым вариантом COVID-19 могут на время потерять голос

Забытая болезнь проявилась новым вариантом. Он получил название «стратус».

У более чем 70% заболевших новым вариантом коронавируса на первый-второй день появляется осиплость, некоторые даже на время теряют голос. О необычном симптоме рассказала «Фонтанка» со ссылкой на Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В целом же «стратус» смахивает на ОРВИ. Среди симптомов: головная боль; боли в горле; кашель; заложенность носа; насморк; умеренная лихорадка; слабость. От гриппа болезнь отличает более мягкое и постепенное развитие.

«Стратус» - это вариант «омикрона», у него высокая заразность, он способен вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.

Среди мер профилактики – мытье рук, обработка гаджетов, также в период подъема заболеваемости необходимо избегать мест скопления людей.