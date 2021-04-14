14 апреля 2021, 17:52
Спорт

Юные танцоры из Карелии покорили Москву

Дуэт Алексея Майорова и Веры Марковой занял два первых места в европейской программе

Танцевальные пары из Петрозаводска выступили на соревнованиях в Москве «Омега-2021».

Алексей Майоров и Вера Маркова дебютировали в возрастной категории «Юниоры - 1». Танцевальный дуэт из Петрозаводска занял два первых места в европейской программе, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Святослав Марков и Анна Фокина дебютировали в возрастной категории «Молодежь». В категории взрослые+молодежь, В класс, латиноамериканская программа дуэт вышел в финал и занял пятое место. В категории RS молодежь, латиноамериканская программа танцоры стали финалистами. (фото vk.com)

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«Омега-2021»
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