Выбор редакции: вспышка инфекции, нападение собак и затопленный сквер

В Карелии снизят стоимость проезда в автобусах №522, которые курсируют по маршруту «Петрозаводск-Суоярви».

В 2024 году среднемесячная зарплата в Карелии превысила 73 тысячи рублей.

В Петрозаводске рассмотрят уголовное дело о смертельном ДТП.

В социальном учреждении в Медвежьегорском районе объявлен карантин из-за массового заболевания людей.

На празднике в Петрозаводске 9 мая выступит Эдуард Хиль.

Сквер Анны Рогозкиной в Петрозаводске затопило из-за неисправной ливневки.

В Лахденпохском районе региональные дороги превращаются в грязное месиво.

Еще одно нападение собак произошло в Петрозаводске.

Петрозаводчане испугались за здоровье рабочего, пилой сносившего металлические ограждения. В трудовой инспекции заявили об очевидном нарушении требований охраны труда при выполнении работ.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.