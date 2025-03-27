27 марта 2025, 13:52
Люди массово заболели в психоневрологическом интернате в Карелии
В социальном учреждении объявлен карантин
фото «Петрозаводск говорит»
В социальном учреждении в Медвежьегорском районе объявлен карантин из-за массового заболевания людей.
С 18 марта в больницу с симптомами инфекционного заболевания госпитализировали 23 человека, сообщили в минздраве Карелии. Все они проживают в психоневрологическом интернате.
У пациентов диагностировали ротавирус. Все больные получают лечение, находятся под наблюдением медиков. Одна женщина выздоровела, ее уже выписали.
Напомним, в начале марта психоневрологический интернат «Черемушки» в Кондопожском районе закрыли для посещений из-за распространения острых кишечных инфекций.