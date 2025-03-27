27 марта 2025, 13:04
Мама участника СВО живет в доме с дырявой крышей, никто не помогает
Руководитель СК потребовал провести проверку по обращению пожилой жительницы Карелии
фото «Петрозаводск говорит»
Жительница поселка Кааламо обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину.
Мама участника специальной военной операции проживает по договору социального найма в частном доме. Крыша здания пришла в аварийное состояние. Несмотря на предусмотренные меры государственной поддержки, никто не помогает женщине в проведении ремонта кровли.
Бастрыкин потребовал провести проверку и отчитаться. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СК.