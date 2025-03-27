27 марта 2025, 13:04
Происшествия

Мама участника СВО живет в доме с дырявой крышей, никто не помогает

Руководитель СК потребовал провести проверку по обращению пожилой жительницы Карелии
фото «Петрозаводск говорит»

Жительница поселка Кааламо обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Мама участника специальной военной операции проживает по договору социального найма в частном доме. Крыша здания пришла в аварийное состояние. Несмотря на предусмотренные меры государственной поддержки, никто не помогает женщине в проведении ремонта кровли.

Бастрыкин потребовал провести проверку и отчитаться. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СК.

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Метки: 
нвоости Карелии
СВО
крыша
Александр Бастрыкин
Кааламо