Сквер в честь отважной петрозаводчанки затопило на Ключевой

Сквер Анны Рогозкиной в Петрозаводске затопило из-за неисправной ливневки.

«Куда жители Ключевой понесут цветы в День великой Победы?»

- задался вопросом депутат Петросовета Александр Ершов.

Памятное место открыли в сентябре 2024 года в рамках программы «Поддержки местных инициатив». Как признался парламентарий, уже тогда было понятно, что сквер расположен в неблагополучной зоне, так как ливневка повреждена, при таянии снега или сильном дожде, сквер может залить водой. Со слов Ершова, ему обещали, что вопрос решат. Но наступила весна 2025-го, и в сквер пришла вода.

Чиновникам мэрии сообщили о затоплении сквера, открытого в память о храброй петрозаводчанке.

«Всего-то надо - восстановить небольшой кусочек ливневой канализации. Маленький совсем! Неужели город на это не способен?! Неужели Анна Савостьяновна это не заслужила?!» - спрашивает Александр Ершов.

Анна Рогозкина во время оккупации прятала с риском для жизни Красное Знамя, когда пришли освободители, она вручила его советским воинам.