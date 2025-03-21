21 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: нож в спину, зловоние вместо свежего воздуха
Вместе вспоминаем события уходящей пятницы, 21 марта
фото «Петрозаводск говорит»
Петрозаводчан предупредили о тараканах. Неприятная встреча ожидала посетителя сетевого магазина на Древлянке.
Канализационно-очистные сооружения пребывают в плачевном состоянии в поселке Кааламо. Вонь от фекальных отходов отравляет жизнь людей.
В студенческой общаге произошла поножовщина. Досталось 17-летнему парню. В коридоре на него напал 18-летний студент. СК возбудил уголовное дело.
Три человека погибли в бане. Ночью в деревне Сибово случился пожар в частной бане, ему предшествовал взрыв газового баллона. Двое спаслись, но обгорели.
На Линдозере заметили смерч.
Инфраструктуру для пешеходов хотя создать на Перевалке.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.