Выбор редакции: нож в спину, зловоние вместо свежего воздуха

Петрозаводчан предупредили о тараканах. Неприятная встреча ожидала посетителя сетевого магазина на Древлянке.

Канализационно-очистные сооружения пребывают в плачевном состоянии в поселке Кааламо. Вонь от фекальных отходов отравляет жизнь людей.

В студенческой общаге произошла поножовщина. Досталось 17-летнему парню. В коридоре на него напал 18-летний студент. СК возбудил уголовное дело.

Три человека погибли в бане. Ночью в деревне Сибово случился пожар в частной бане, ему предшествовал взрыв газового баллона. Двое спаслись, но обгорели.

На Линдозере заметили смерч.

Инфраструктуру для пешеходов хотя создать на Перевалке.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.