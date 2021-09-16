«Выбивших» из директора свою зарплату жителей Карелии судили за разбой

Трех жителей Карелии признали виновными в групповом разбойном нападении на руководителя строительной организации в Муезерском районе. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что мужчины силой отняли у потерпевшего деньги в счет не выплаченной зарплаты.

Фигуранты уголовного дела о разбое трудились в организации, которая обслуживает автомобильные дороги района. Однажды они выпили и пришли к выводу, что из-за действий руководителя им не выплачивают зарплату.

Рабочие решили взять деньги силой. Они ворвались в квартиру начальника, избили его, применяя предметы, используемые в качестве оружия.

После этого мужчины забрали имущество потерпевшего и строительной организации на сумму 128 тысяч рублей.

Один из рабочих также незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил документацию этой строительной организации.

Суд признал всех виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. // Фото: barakbro/Pixabay