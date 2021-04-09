Второй завод по производству пожарных роботов строят в Петрозаводске

Компания «ЭФЭР», занимающаяся разработкой и производством систем пожаротушения с использованием пожарных роботов, строит второй производственный корпус в Петрозаводске, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Рядом с действующим цехом на улице Заводская «ЭФЭР» приобрел здание, где также будет организована сборка пожарных роботов с использованием цифровых технологий. Полная стоимость проекта - более 300 миллионов рублей, включая средства господдержки из бюджета региона. От республиканского Фонда развития промышленности в марте 2021 года предприятие получило льготный кредит по ставке 3% на сумму 18,5 миллиона рублей.

По словам исполнительного директора инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Владимира Мусийчука, строительно-монтажные работы нового сборочного производства в большой степени завершены. Запустить новый цех планируют во втором полугодии.

Заказы на продукцию карельского предприятия поступают из России, Белоруссии и Китая. Оборудование завода пожарных роботов используют для защиты космодромов «Плесецк» и «Восточный», аэропортов Шереметьево и Внуково, стадионов «Лужники» и «Газпром-Арена», Преображенской церкви в Кижах. По словам Мусийчука, основным заказчиком является нефтегазовая сфера.

«В прошлом году мы закончили поставку на Амурский газоперерабатывающий комбинат. На прошлой неделе завершили пусконаладку в Волгодонске на заводе «Атоммаш». Постоянно поставляем оборудование для космической отрасли. В ближайшее время будет реализован проект по замене оборудования на космодроме «Байконур», - рассказал он. (фото ИА «Республика»)